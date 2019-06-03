«Реально комплексы»: Саакашвили раскритиковал Петра Порошенко

Михаил Саакашвили убежден, что у экс-президента Украины Петра Порошенко нет чувства юмора, но есть много комплексов. Об этом он заявил во время беседы с украинским изданием ТСН.

Как рассказал бывший губернатор Одесской области, он всерьез обижен на Порошенко. По словам Саакашвили, политик многое ему обещал, но ни одно из данных обещаний не выполнил.

«С Порошенко у меня были личные отношения, и Порошенко мне много чего обещал. Полномочия, финансирование, дорогу Одесса-Рени, центр административных услуг, открытое таможенное пространство, новых людей, изменить законодательство. Он мне соврал», — утверждает он.

Кроме того, по мнению Саакашвили, у Петра Порошенко налицо серьезные комплексы. В качестве аргумента он рассказал о том, что после получения поста главы Украины Порошенко стал требовать обращаться к нему на «вы», хотя они с Саакашвили долгое время были на «ты».

«Это реально комплекс человека. Очень закомплексованный человек», — резюмировал бывший губернатор.

На вопрос журналиста о том, есть ли у Порошенко чувство юмора, Саакашвили ответил отрицательно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что новый украинский лидер Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.