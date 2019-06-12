Гороскоп на 12 июня: Рыбы, восстаньте из пепла!

Козероги, вспомните о том, что на вашем банковском счете не будет денег, если вы не захотите начать работу. Водолеи, а вы, наоборот, прекратите задерживаться в офисе. Овны, когда вы сомневаетесь, прислушивайтесь к себе.

Овен — гороскоп на сегодня, 12 июня

Знаете, чем отличаются успешные люди от неуспешных? Они всегда доверяют своему внутреннему голосу. Даже в деловых решениях. Овны, послушайте, наконец, что вам говорит этот внутренний голос. Это поможет вам взглянуть на обстоятельства с совершенно другой точки зрения и продвинуться в «игре».

Космический совет: доверяйте себе.

Телец — гороскоп на сегодня, 12 июня

Сегодня Вселенная предоставит вам уникальную возможность — то, на что вы надеялись и молились. Будьте добытчиками, Тельцы. Делайте все возможное, чтобы не упустить желанное. Предложенные вам деньги могут оправдать или не оправдать объем работы, который вы проделаете. Поставьте себе цель и идите к ней.

Космический совет: не упустите подарок Вселенной.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 12 июня

Некоторые могут назвать вас холодными и хитрыми. Другие могут назвать проницательными. Но вы просто делаете то, что подходит именно вам, Близнецы. Не позволяйте людям стыдить вас за то, что вы выбрали своим сердцем, если вы не причиняете кому-либо вреда. Для некоторых из вас это может быть время планирования, выработки стратегии, разработки новой модели и развития бизнеса.

Космический совет: слушайте только себя.

Рак — гороскоп на сегодня, 12 июня

Раки, можете ли вы представить, какой ужасно скучной была бы жизнь, если бы у нас были все ответы сразу? Пусть дорога постепенно проявляется на горизонте вашей жизни. А пока наслаждайтесь процессом самопознания. Подумайте, что сработало для вас в прошлом. Это даст вам хорошее представление о том, по какому вектору наметить путь в будущее, о котором вы всегда мечтали.

Космический совет: пусть ситуация развивается самостоятельно.

Лев — гороскоп на сегодня, 12 июня

Львы, подойдите к своим проектам с чистого листа. Радикальные идеи являются ключом к вашему успеху. Помните, ни одно оригинальное произведение искусства не могло быть рождено без определенной степени творческого разрушения. Не бойтесь немного сойти с ума. Следующие несколько дней обещают быть одной чертовой поездкой.

Космический совет: не бойтесь немного сойти с ума в хорошем смысле.

Дева — гороскоп на сегодня, 12 июня

Ваши заклинания в этот день должны звучать так: «Я могущественен!» «Я достоин!» «Я открыт и восприимчив ко всему богатству, которое предлагает мне жизнь!» Девы, если вы чувствуете, что ваша самооценка все еще страдает, то вот еще одно заклинание: «У меня есть свобода и сила, чтобы создать жизнь, которую я желаю!»

Космический совет: станьте более уверенными.

Весы — гороскоп сегодня, 12 июня

Чувствительность может быть одновременно вашей самой сильной и слабой стороной, в зависимости от того, как вы решите ее использовать. Весы, не позволяйте своему нежному сердцу быть причиной, по которой вы страдаете в тишине. Говорите за себя, когда все становится сложным. Есть причина, по которой ваша голова находится выше вашего сердца.

Космический совет: не позволяйте себе страдать.

Скорпион — гороскоп сегодня, 12 июня

Вспомните о том, что на вашем банковском счете не будет денег, если вы не захотите начать работу. Совет для мудрых: постоять за себя. Скорпионы, попросите повышение, которое вы заслуживаете. Если вы планируете начать что-то свое в ближайшем будущем, постарайтесь создать надежный резерв.

Космический совет: вы заслуживаете повышения на работе.

Стрелец — гороскоп сегодня, 12 июня

Своеобразная проверка реальности, которую вы собираетесь провести на рабочем месте, заставит вас собрать чемоданы и двигаться вперед. Помните, нет ничего важнее, чем ваше психическое здоровье. Стрельцы, для некоторых из вас это может быть время смены места работы, офиса или города. Переход может показаться «тяжелым», но это нормально.

Космический совет: нет ничего важнее вашего психического здоровья.

Козерог — гороскоп сегодня, 12 июня

На вашем банковском балансе не будет значительного увеличения, если вы не захотите заняться работой, Козероги. То, что вы берете с собой в офис: ненасытное желание покорить неизвестные территории. Как говорится, Carpe diem, Козероги! Амбиции не только поднимут вас на ступеньку выше, но и сделают вас привлекательными.

Космический совет: настало отличное время для карьерных достижений.

Водолей — гороскоп сегодня, 12 июня

В жизни существует гораздо больше, чем обеспечение этого углового офиса и получение этой большой жирной зарплаты. Некоторые из вас осознают, что ваша священная цель заключается в том, чтобы делиться своими знаниями, как мирскими, так и духовными, с другими, идущими по пути. Начните исполнять эту цель, Водолеи.

Космический совет: прекратите посвящать свое время лишь работе.

Рыбы — гороскоп сегодня, 12 июня

«Если вы не падаете время от времени, это признак того, что вы не делаете ничего очень новаторского». Рыбы, вы уже пережили самый темный час. Теперь пришло время восстать из собственного пепла и пролить свой свет на мир. О, прогрессия, с которой вы столкнетесь, когда научитесь противостоять своим худшим страхам!

Космический совет: пришло время восстать из собственного пепла.

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