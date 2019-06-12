Любовь Толкалина восхитила фанатов стройными ногами в сексуальных колготках

, 6:56 Фото 301

Актриса опубликовала в Instagram новый снимок, вызвавший бурную реакцию среди подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram новую фотографию, которая произвела на поклонников артистки огромное впечатление. Дело в том, что 41-летняя кинодива чуть ли не полностью разделась перед камерой, оставшись лишь в боди и колготках в сетку. Особенно подписчики оценили стройность ног актрисы.

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Instagram @tolkalinaliuba

«Ноги бесконечные!» — прокомментировал один из них.

«Ааа! Ноги! Бомба!» — добавил другой.

«Вот это фигурка, так фигурка. Ножки длинные, ручки точеные, худющая, загляденье, а не фигурка!» — высказался юзер.

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Актриса в настоящее время находится с гастролями в Карелии, чему и был, в первую очередь, посвящен пост Толкалиной в сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что юная дочь Любови Толкалиной встречается с кавалером, который на несколько лет старше ее.

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