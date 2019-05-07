Дочь Толкалиной заявила о романе с кавалером на восемь лет старше ее 

Дочь актрисы Любови Толкалиной и актера Егора Кончаловского на своей странице Instagram разместила откровенное признание. Девушка рассказала, что ее расстраивают критические комментарии подписчиков под фотографиями, к которым она относится, как к «произведениям искусства».

В своей публикации юная звезда затронула еще одну тему, волнующую фанатов — ее романтические отношения. Недавно стало известно, что Мария начала встречаться с молодым человеком по имени Никита, который на восемь лет старше ее. Избранник часто публиковал совместные снимки с дочерью Толкалиной, чем дал повод публике судить о романе.

В своем микроблоге девушка подтвердила догадки поклонников. Она призналась в том, что любит своего кавалера, а через фотографии хочет поделиться «счастьем» со своими подписчики, которые почему-это это воспринимают совсем иначе.

«А Никита… Я его люблю. И я делюсь с вами кусочками счастья, потому что мне кажется, что мы друзья… что вы можете порадоваться, погрустить и любить вместе со мной», — написала Мария.

Instagram @welcometomaria

В комментариях пользователи поддержали свою любимицу и отметили, что ее слова вполне справедливы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Толкалиной показала эффектную фигуру в купальнике.