Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 12 июня, принес присягу и официально вступил в должность главы государства. Торжественная церемония инаугурации состоялась во Дворце независимости в Нур-Султане, сообщает ТАСС.
Президентские выборы в Казахстане прошли 9 июня. Согласно данным ЦИК, победу одержал кандидат от партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев. За него отдали голоса 70,96% избирателей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил по телефону Токаева с победой на выборах в Казахстане.