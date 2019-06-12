Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 12 июня, принес присягу и официально вступил в должность главы государства. Торжественная церемония инаугурации состоялась во Дворце независимости в Нур-Султане, сообщает ТАСС.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстана», — процитировал слова присяги Касым-Жомарт Токаев.

Президентские выборы в Казахстане прошли 9 июня. Согласно данным ЦИК, победу одержал кандидат от партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев. За него отдали голоса 70,96% избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил по телефону Токаева с победой на выборах в Казахстане.