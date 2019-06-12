Британская модель Деми Роуз сначала похоронила отца, а теперь и мать

Британская модель-провокатор Деми Роуз сообщила о трагедии в своей семье. У модели умерла мать — теперь девушка осталась круглой сиротой. Новость о печальном событии появилась в сторис на странице Роуз в Instagram.

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«Небеса получили еще одного ангела сегодня. Покойся с миром, мамочка», — написала Деми.

Instagram @demirosemawby

При этом совсем недавно — осенью 2018 года Instagram-дива похоронила своего отца. Теперь девушка осталась сиротой. Однако модель не отчаивается и верит, что ее родители встретились в лучшем из миров и теперь приглядывают за ней.

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«Сегодня видела двух неразлучников. Надеюсь, это мама и папа меня посетили», — рассказала Роуз в сторис на своей странице.

Instagram @demirosemawby

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