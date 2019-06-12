«Есть ли разница?»: Рудковская доказала подписчикам «отсутствие» фотошопа

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которую в последнее время часто обвиняют в использовании ретуши при публикации снимков в сети, разместила на своей странице в Instagram видеоролик и фото, чтобы доказать подписчикам, что она не пользуется фотошопом.

На кадрах знаменитость восседает на барном стуле у стойки в одном из греческих отелей.

«Давайте сравним фото c предыдущим видео? Есть ли разница? Хочу очень наглядно показать, что и вы, дорогие подписчики, иногда можете ошибаться», — обратилась к юзерам Яна Рудковская.

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Instagram @rudkovskayaofficia

Стоит отметить, что мнение подписчиков продюсера разделилось. Одни считают, что Яна Рудковская все-таки «балуется» ретушью, а другие, наоборот, уверены, что фото и видео натуральные.

«Что тут сравнивать, красотка вы и умница»

«Лицо тут у вас совсем другое… Как будто не вы»

«Фотошоп, лицо моложе, мейк ярче»

«Зачем что-то сравнивать? И видео, и фото просто класс!», — спорят между собой пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанатов напугал новый снимок Рудковской.