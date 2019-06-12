«Есть ли разница?»: Рудковская доказала подписчикам «отсутствие» фотошопа

, 9:26 Видео 886

Музыкальный продюсер для сравнения выложила в сети видеоролик и фото.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficia

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которую в последнее время часто обвиняют в использовании ретуши при публикации снимков в сети, разместила на своей странице в Instagram видеоролик и фото, чтобы доказать подписчикам, что она не пользуется фотошопом.

Читайте также

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

На кадрах знаменитость восседает на барном стуле у стойки в одном из греческих отелей.

«Давайте сравним фото c предыдущим видео? Есть ли разница? Хочу очень наглядно показать, что и вы, дорогие подписчики, иногда можете ошибаться», — обратилась к юзерам Яна Рудковская.

Гороскоп на 12 июня: Рыбы, восстаньте из пепла!

Instagram @rudkovskayaofficia

Стоит отметить, что мнение подписчиков продюсера разделилось. Одни считают, что Яна Рудковская все-таки «балуется» ретушью, а другие, наоборот, уверены, что фото и видео натуральные.

«Что тут сравнивать, красотка вы и умница»

«Лицо тут у вас совсем другое… Как будто не вы»

«Фотошоп, лицо моложе, мейк ярче»

«Зачем что-то сравнивать? И видео, и фото просто класс!», — спорят между собой пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанатов напугал новый снимок Рудковской.

Читайте также

+16° Днём +15°
Ночью +9°
64.52
-0.27 73.04
-0.17
Гороскоп на 12 июня: Рыбы, восстаньте из пепла!

Последние новости

10:40
Назван разрушающий почки витамин
10:26
Подгузники меняет Гарри: Меган Маркл с супругом разделили обязанности по дому
10:13
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
9:59
Видео: «русская Кардашьян» показала пышные формы в латексном топе
9:45
«Квантовый скачок»: В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15 — видео
9:26
«Есть ли разница?»: Рудковская доказала подписчикам «отсутствие» фотошопа
9:15
WhatsApp будет судиться с пользователями-нарушителями правил мессенджера
8:55
Россияне выбрали самую сексуальную актрису в стране — видео
8:46
Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана — видео
8:26
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы — видео
8:11
Поклонники звезды «Орла и решки» Никитюк заподозрили ее в обмане ради лайков
7:50
Видео: как не пострадать во время купания — советы сотрудников МЧС
7:38
Звезда «Универа» Наталья Рудова взбудоражила Instagram формами в микрокупальнике
7:23
Пожар в Свердловской области унес жизни трех человек
7:05
Лайфхак на все времена: как распутать провода
6:56
Любовь Толкалина восхитила фанатов стройными ногами в сексуальных колготках
6:44
Саакашвили назвал стоимость партийного места в Раде
6:28
Умер исполнитель роли доктора Терри МакДэниэла из сериала «Даллас»
6:14
За Пушкина ответите! Экскурсоводов-иностранцев в Петербурге хотят лишить работы
6:01
Почему тело Элины Быстрицкой хотят эксгумировать? Война за наследство продолжается

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама