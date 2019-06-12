Умер исполнитель роли доктора Терри МакДэниэла из сериала «Даллас»

Актер Джим Макмуллан скончался в возрасте 82 лет. Американская звезда телесериалов ушел из жизни еще 31 мая, но известно об этом стало только 11 июня. Как сообщает общает The Hollywood Reporter, Макмуллан умер от осложнений, вызванных БАС (боковой амиотрофический склероз — Прим. ред.) в своем доме в Уоффорд-Хайтс. О смерти актера репортерам сообщила его жена Хелен.
За свою долгую карьеру Макмуллан сыграл более 80 ролей в кино и сериалах. Он отметился в таких картинах, как
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, решил устроить прощальную вечеринку перед смертью.