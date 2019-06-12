«Как в сказке». Галкин поздравил страну с праздником красивым видео с детьми

, 13:56 Видео 306

Лиза и Гари бегут по бескрайнему полю под музыку из «Рабы любви».

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

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Максим Галкин поздравил страну с праздником романтичным роликом с детьми. На видео, которое артист опубликовал в своем Instagram, Лиза и Гарри бегут по бескрайнему русскому полю, а за кадром звучит песня из кинофильма «Раба любви» в исполнении Елены Камбуровой.

«С днем рождения, родная земля! С днем рождения, любимая страна! С Днем России!», — написал Галкин.

Поклонников такое поздравление очень тронуло, меньше чем за час ролик набрал более 200 тысяч просмотров.

«Такое красивое видео! Спасибо вам».

«Какая красота. Дух захватывает»

«Как же красиво, словно сказку добрую посмотрела. Вот бы такие ролики вместо рекламы показывать. Я растаяла от наслаждения!»

«Что же вы с нами делаете?! Шелохнулась душа…».

«Какая воля и простор. Снято великолепно. Очень напоминает Михалкова! С праздником вас, Максим, детей и Аллу», — пишут комментаторы.

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Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Максим Галкин публиковал видео «побудочной веселухи» с Лизой и Гарри за субботним завтраком.

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