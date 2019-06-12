Видео: Собчак «отожгла» с партнером по танцу под латиноамериканскую музыку

, 12:27 Видео 519

Вечер «Кинотавра» Ксения Собчак провела без Константина Богомолова, роман с которым ей приписывают.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

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Поклонники Ксении Собчак снова бурно обсуждают ее личную жизнь. По слухам, телеведущая строит свою любовь с режиссером Константином Богомоловым. Однако на фестивале «Кинотавр» звезду замечают в компании то одного, то другого мужчины.

На этот раз Ксения поделилась в сторис на своей странице в Instagram видео с вечеринки в рамках развлекательной программы фестиваля. В кадре сама Собчак в светлом платье на тонких бретельках зажигательно отплясывает латиноамериканский танец. Примечательно, что партнером звезды по хореографическому этюду стал не Богомолов, а некий молодой человек — судя по пластике, это профессиональный танцор.

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Также журналистка выложила видео со светского ужина. Главным героем видео стал Игорь Верник — как сообщал ранее 5-tv.ru, именно с ним Ксения Собчак появилась на красной дорожке «Кинотавра». Примечательно, что за столиком Ксении, который также попадает в кадр, Богомолова не оказалось.

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