В авто за шесть миллионов рублей бросили «коктейль Молотова» в Петербурге— видео

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства поджога автомобиля Mercedes в ночь на 11 июня, который был припаркован на Галерном проезде Васильевского острова.

Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину с пластиковой бутылкой в руке, который неспешно подошел в люксовой иномарке. Далее злоумышленник разбил переднее пассажирское окно, сработала сигнализация, но это ничуть его не смутило — он бросил в салон «коктейль Молотова» и быстро удалился восвояси.

Через некоторое время в салоне автомобиля произошло возгорание.

Частично поврежденная машина принадлежит владельцу одной из петербургских компаний, ее стоимость оценивается примерно в шесть миллионов рублей.

Правоохранительные органы разыскивают «пиромана», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неизвестном поджигателе на Поэтическом бульваре в Петербурге, который облил автомобиль на парковке чем-то горючим, а затем поджег, но при этом от огня пострадал сам.