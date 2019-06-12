14 человек погибли в страшной аварии с микроавтобусами в Египте

Жертвами страшной аварии в египетском Каире стали 14 человек, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает издание Youm7. ДТП произошло в среду, 12 июня, на кольцевой дороге недалеко от города спутника Каира — Хельвана. По предварительным данным, люди пострадали в результате столкновения двух микроавтобсусов и грузовика.

Отмечается, что происшествие могло быть связано с плохим состоянием дорожной инфраструктуры в Египте. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в авариях в африканской стране ежегодно гибнут порядка 12 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 18 человек, среди которых ребенок, пострадали в ДТП с участием двух туристических автобусов в Сочи утром в воскресенье, 9 июня.