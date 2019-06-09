Видео: ДТП с двумя туристическими автобусами в Сочи

18 человек, среди которых ребенок, пострадали в ДТП с участием двух туристических автобусов в Сочи утром в воскресенье, 9 июня. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла в Адлерском районе на перекрестке улиц Таврическая и Старообрядческая.

Судя по кадрам видеозаписи, большой автобус Yutong столкнулся с микроавтобусом Mercedes, который от удара опрокинулся на бок.

По предварительным данным погибших в результате происшествия нет. Информация по факту ДТП уточняется. Полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане насмерть сбили ребенка возле кладбища.