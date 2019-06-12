Почти вся Абхазия погрузились во тьму

Практически вся территория Абхазии в среду, 12 июня, осталась на время без подачи электроэнергии в результате отключения высоковольтной линии на востоке страны. Авария произошла в Гальском районе республики в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на РУП «Черноморэнерго».

Согласно информации МЧС, на данный момент подача электроэнергии восстановлена. Точные причины инцидента неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Венесуэлу поразил блэкаут — в ночь с 9-го на 10 апреля без света осталось более 20 штатов республики. Свет отключился в 6:20 по московскому времени, блэкаут затронул, в том числе Каракас.