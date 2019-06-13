«Мама-босс»: Лобода в черном купальнике порадовала фанатов

Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram фотографию в предельно оригинальном образе — она сидит на корточках в комбинезоне леопардового цвета. Певица демонстрирует на снимке свой черный купальник — верх комбинезона кокетливо расстегнут. Подписчики неоднозначно восприняли публикацию Лободы — кто-то начал смеяться над необычной позой певицы, а кто-то восхитился ее фигурой.
«Ваш style сводит меня с ума»
«Горячо, однако»
«Ох Света! Любишь же ты дразнить!»
«Такая вы горячая мадам», — написали восторженные фолловеры.
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«Приблатненная Лобода»
«Леди-гопник»
«Чисто Мама-босс», — так отреагировали сетевые шутники.
Ранее 5-tv.ru «злыдень» Лазарев рассказал, как якобы поссорился с Лободой.