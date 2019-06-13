Сын Наташи Королевой пришел на пенную вечеринку мамы с участницей «Дома-2»

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Архип Глушко выложил в сети фото с Марией Слугиной, которая вероятно была приглашена на тусовку певицы.

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Фото, видео: Instagram @arkhipglushko, @elizaveta.oston, @koroleva__star

История романа 17-летнего сына Наташи Королевой и 23-летней участницы «Дома-2» Марии Слугиной получила продолжение. На этот раз плодородную почву для пересудов фанатов предоставили Instagram-аккаунты Архипа Глушко, Слугиной и не только — они выложили сразу по нескольку сторис и фото.

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На странице младшего Глушко появилась фотография, в которой он позирует вместе со Слугиной, а вот в аккаунте некой elizaveta.oston вероятные влюбленные пошли дальше, и девушка нежно поцеловала молодого человека.

Instagram @arkhipglushko

Очевидно, молодые весело проводят время вместе — и у Архипа Глушко, и Марии Слугиной в «сторис» появились видео, посвященные пенной вечеринке, устроенной Наташей Королевой. 12 июня певица запустила целый челлендж.

«В этот праздничный день я объявляю старт челленджа. Присоединяйтесь к нашей компании, танцуйте как мы, танцуйте вместе с нами, танцуйте от души!» — написала Королева.

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Мария Слугина была замечена на телепроекте «Дом-2» — видео об этом она выложила в сеть. Кроме того, девушка постоянно участвует в конкурсах красоты и получает награды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тарзан прокомментировал роман сына с участницей «Дом-2».

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