«Злыдень» Лазарев рассказал, как якобы поссорился с Лободой

Премия МУЗ-ТВ уже прошла, но ее отголоски доходят до нас до сих пор. Например, Сергей Лазарев внезапно узнал, что на вышеуказанной премии он не просто оскорбил, а даже обматерил певицу Светлану Лободу. Он от души посмеялся над публикацией о якобы имевшем место конфликте в своих «сторис».

Сначала он опубликовал скриншот, в котором ему приписывались оскорбления в адрес Лободы. Их якобы увидели какие-то свидетели.

«Сын брата свахи жены рассказал. Вот это фантазия», — подписал Лазарев.

Сергей продолжил смеяться над домыслами, а в конце выложил собственное селфи, на котором улыбается во весь рот и назвал себя «Злыдень Лазарев».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода отписалась от Сергея Лазарева. Одна из вероятных причин отписки — тот самый эмоциональный всплеск певца на премии МУЗ-ТВ.