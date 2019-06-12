«Пуговка выросла»: Катя Старшова публично призналась бойфренду в любви

Повзрослевшая Пуговка из сериала «Папины дочки» публично призналась в любви своему бойфренду. 17-летняя Катя Старшова опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлена в жарких объятиях юноши, лица которого на фото не видно.

«Люблю», — просто подписала фотографию актриса.

Поклонники порадовались за свою любимицу и принялись гадать, кто на снимке.

«Ребят, Пуговка выросла».

«Пуговка, поздравляю!»

«Милашки!»

«Сзади похож на Колю, по сериалу, с которым ты училась».

«Вы так красиво смотритесь».

«Какие вы прикольные», — умиляются подписчики.

Instagram @ekstarshova

Видео: Собчак «отожгла» с партнером по танцу под латиноамериканскую музыку

Ранее, как писал 5-tv.ru, Катя Старшова рассказывала, что ее возлюбленного зовут Василий и она познакомилась с ним уже давно — в спортивной школе, на тренировках по фигурному катанию.