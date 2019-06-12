«Пуговка выросла»: Катя Старшова публично призналась бойфренду в любви

Повзрослевшая Пуговка из сериала «Папины дочки» публично призналась в любви своему бойфренду. 17-летняя Катя Старшова опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлена в жарких объятиях юноши, лица которого на фото не видно.
«Люблю», — просто подписала фотографию актриса.
Поклонники порадовались за свою любимицу и принялись гадать, кто на снимке.
«Ребят, Пуговка выросла».
«Пуговка, поздравляю!»
«Милашки!»
«Сзади похож на Колю, по сериалу, с которым ты училась».
«Вы так красиво смотритесь».
«Какие вы прикольные», — умиляются подписчики.
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Ранее, как писал 5-tv.ru, Катя Старшова рассказывала, что ее возлюбленного зовут Василий и она познакомилась с ним уже давно — в спортивной школе, на тренировках по фигурному катанию.