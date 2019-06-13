Матч звезд в Петербурге закончился со счетом 16:16 — видео

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Так в Северной столице отметили ровно год до старта Чемпионата Европы по футболу 2020.

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Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

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В Петербурге «Звезды России» сыграли со сборной послов Чемпионата Европы. Так в Северной столице отметили ровно год до старта Евро-2020.

Болельщикам было, на что посмотреть, матч захватывающий: ворота обеих команд буквально попали под обстрел. Счет в основное время — 16:16(!). Для того, чтобы определить победителя, понадобилась серия пенальти.

На чьей стороне в итоге оказалась удача — наблюдал Дмитрий Зименкин.

Ранее 5-tv.ru о другом «звездном» выступлении с участием российского футболиста. Вратарь сборной России Андрей Лунев устроил скандал во «Внуково». Инцидент закончился составлением протокола о мелком хулиганстве и штрафом в одну тысячу рублей.

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