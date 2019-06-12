Вратарь сборной России Лунев в нетрезвом виде устроил скандал во «Внуково»

Находясь в нетрезвом состоянии вратарь сборной России Андрей Лунев устроил скандал в московском аэропорту «Внуково». Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел у стойки регистрации, когда молодой человек планировал вылетать в Санкт-Петербург.

Разговор на повышенных тонах у Лунева произошел с представителем авиакомпании «Россия» примерно в 11 утра 12 июня. Как сообщили очевидцы, футболист был изрядно пьян, позже при медицинском освидетельствовании у него в крови обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле.

Именитого дебошира задержали полицейские и доставили в отделение полиции воздушной гавани, сопротивления он не оказывал.

В отношении Лунева составили протокол об мелком хулиганстве.