Вратарь сборной России Лунев в нетрезвом виде устроил скандал во «Внуково»

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Медицинское освидетельствование выявило у спортсмена алкоголь в крови в количестве 0,77 промилле.

Фото: Instagram @lunev99

Находясь в нетрезвом состоянии вратарь сборной России Андрей Лунев устроил скандал в московском аэропорту «Внуково». Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел у стойки регистрации, когда молодой человек планировал вылетать в Санкт-Петербург.

Разговор на повышенных тонах у Лунева произошел с представителем авиакомпании «Россия» примерно в 11 утра 12 июня. Как сообщили очевидцы, футболист был изрядно пьян, позже при медицинском освидетельствовании у него в крови обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле.

Именитого дебошира задержали полицейские и доставили в отделение полиции воздушной гавани, сопротивления он не оказывал.

В отношении Лунева составили протокол об мелком хулиганстве.

 

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