Видео: «Сент-Луис» впервые завоевал Кубок Стэнли, Тарасенко отдал голевой пас

Хоккейный клуб «Сент-Луиз Блюз» обыграл «Бостон Брюинз» со сетом 4:1 в седьмом матче финальной серии и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.

В главное игре сезона для «блюзменов» был и русский след — Владимир Тарасенко отдал голевую передачу в третьей заброшенной шайбе. Также чемпионом стал россиянин Иван Барбашев. Примечательно, что «Сент-Луис» завоевал заветный кубок на выезде — седьмой матч серии проводился в Бостоне.

«Сент-Луис» играет в НХЛ с 1967 года, и с тех пор четырежды выходил в финал. Все три первые попытки, которые случились в стартовых сезонах окончились поражениями — «блюзмены» дважды (1968, 1969) проиграли «Монреалю» и один раз (1970) — «Бостону». Спустя 49 лет «Сент-Луис» смог вернуть долг «Брюинз» за то поражение.

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