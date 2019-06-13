Максим Галкин вновь порадовал подписчиков своей маленькой дочери новой историей из жизни звездных малышей — в Instagram-аккаунте Лизы Галкиной появилось свежее видео. Хотя главные действующие лица — это она и брат, за кадром все равно узнается голос знаменитого шоумена.

Гороскоп на 13 июня: Стрельцы, погрузитесь в любовь!

Ролик — ни что иное, как набор «наблюдений из жизни». Сначала Гарри демонстрирует свои вокальные данные и поет песни на неведомом языке, который Лиза определила, как итальянский. Потом уже сама девочка начинает изображать фаната на рок-концерте и заправски размахивать волосами, заплетенными в косу. Следом идет «скетч» из машины — Лиза рассуждает о еде, а в частности о баранках — а потом незаметно посылает брату воздушные поцелуи.

Подписчики были в полном восторге от видео — впрочем, как и всегда.

«Какие они славные. Есть и у других звезд дети, но они совсем не такие. Эти дети такие милашки, такие умненькие, такие сладенькие, такие ухоженные и всегда одеты по моде. Респект большой родителям»

«Такое удовольствие наблюдать за Вашими замечательными воспитанными детками… сразу настроение повышается!»

«Никто так талантливо и спонтанно петь не сможет, как Гарри!»

«Маленький солнечный зайчик!»

«Просто приятно смотреть! Воспитанные и не избалованные ребятишки, чудики», — пишут фолловеры.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Галкин поздравил страну с праздником красивым видео с детьми.