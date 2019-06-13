Максим Галкин вновь порадовал подписчиков своей маленькой дочери новой историей из жизни звездных малышей — в Instagram-аккаунте Лизы Галкиной появилось свежее видео. Хотя главные действующие лица — это она и брат, за кадром все равно узнается голос знаменитого шоумена.
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Ролик — ни что иное, как набор «наблюдений из жизни». Сначала Гарри демонстрирует свои вокальные данные и поет песни на неведомом языке, который Лиза определила, как итальянский. Потом уже сама девочка начинает изображать фаната на рок-концерте и заправски размахивать волосами, заплетенными в косу. Следом идет «скетч» из машины — Лиза рассуждает о еде, а в частности о баранках — а потом незаметно посылает брату воздушные поцелуи.
Подписчики были в полном восторге от видео — впрочем, как и всегда.
«Какие они славные. Есть и у других звезд дети, но они совсем не такие. Эти дети такие милашки, такие умненькие, такие сладенькие, такие ухоженные и всегда одеты по моде. Респект большой родителям»
«Такое удовольствие наблюдать за Вашими замечательными воспитанными детками… сразу настроение повышается!»
«Никто так талантливо и спонтанно петь не сможет, как Гарри!»
«Маленький солнечный зайчик!»
«Просто приятно смотреть! Воспитанные и не избалованные ребятишки, чудики», — пишут фолловеры.
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