Центром политических новостей стал Бишкек. С восточным гостеприимством, установив юрту в резиденции, там встречают лидеров стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества — Прим. ред.).

Организация, которая вообще-то создавалась в 90-е как временная — чтобы урегулировать приграничные вопросы — сегодня кажется незаменимой. Это общие планы, это общие контракты на миллиарды, это не просто возможность обсудить с азиатским миром главные международные вопросы, но и провести двусторонние встречи.

Подробности политического события в видеосюжете Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие темы обсуждают на саммите ШОС в Бишкеке.