Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий задержан полицией в Подмосковье

В Подмосковье полиция задержала фронтмена группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, более известного под своим сценическим псевдонимом Паук. Об этом музыкант, сидя в полицейской машине, успел рассказать изданию «Ридус».

«В деревне Пауковка-1, где находится дача, там прошел кипишь — у какого-то ребенка украли велосипед. Мы как добросовестные граждане вышли на поиски. В этот момент приехали сотрудники полиции и всех людей, которые на улице находились, всех дико арестовали и теперь везут на дознание», — цитирует Троицкого интернет-газета.

По словам Троицкого, произошедшее — происки его недоброжелателей, которые сделали это, чтобы очернить его имя. Музыкант совсем недавно заявил, что выдвинул своею кандидатуру в Мосгордуму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что музыканта Сергея Троицкого якобы заставляют жениться высшие круги власти.