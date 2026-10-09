Интимные дипфейки попали под запрет: как будут наказывать за ИИ-фейки

Роскомнадзор добился блокировки сайта с интимными дипфейками

Суд в Москве по иску Роскомнадзора признал незаконным использование нейросетей, которые генерируют фейковые порнографические изображения. Как следует из материалов дела, ведомство обнаружило зарубежный сайт, предлагавший «раздеть подругу с помощью ИИ» на основе загруженного снимка реального человека. Используются такие фейки чаще всего в незаконных целях. Как их работу будут регулировать теперь, узнала корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Раздеть девушку с помощью нейросети теперь может быть не только неприлично, но и незаконно.

Контент для взрослых, сгенерированный искусственным интеллектом, сегодня приносит немалый доход. Например, Эмили Пеллегрини — полностью виртуальная модель. Ее создатель быстро заработал на откровенных снимках больше десяти тысяч долларов. Та же технология позволяет получить изображения уже с лицами реальных людей.

«Обычный человек для искусственного интеллекта — что-то вроде пластилина. Всего несколько команд, и тебе могут „нарисовать“ чужое тело. Или при желании добавить к нему даже другое лицо какого-нибудь известного человека. Например, нашего ведущего Дениса Солдатикова. Очевидно, что это фейк, но если изображение выглядит достаточно правдоподобно и откровенно, то его вполне могут использовать не в самых положительных целях», — сказала корреспондент Анастасия Харченко.

Например, для шантажа и угроз.

Наталья была уверена: на этих видео — ее дочь. Интимные кадры распространяли коллекторы для вымогания денег, только на изображениях не она — это генерация. Пожилая женщина не смогла различить настоящее и виртуальное.

«Там такую гадость писали. Это вообще, это ужас. После этого я на ногах поместила. Я в комиссию проходила, диспансеризацию. И мне сказали, у вас был инсульт», — рассказала пострадавшая Наталья.

И если несколько лет назад для убедительной подделки требовались навыки владения фотомонтажом, то сейчас буквально каждый может сделать это всего за минуту. Вот, например, бот предлагает «раздеть подругу и увидеть ее в разных позах» по одному только снимку.

Один из таких зарубежных сайтов, раздевающих девушек с помощью ИИ без их согласия, заметил Роскомнадзор. Подал иск в суд — и выиграл.

«Признать размещение на интернет-странице материалов, в отсутствие правовых оснований, незаконным и нарушающим права гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну».

Российские пользователи заходили туда нередко. Но замену найти будет несложно. Только за последний месяц в нашей стране количество таких сервисов увеличилось в 7 раз.

«Эти сервисы активно конкурируют друг с другом на различных площадках с XX содержимым. К ним не идут классические рекламодатели, к ним идут рекламодатели различного интересного и чаще противозаконного или не совсем легального содержимого», — сказал директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков.

Создание одного изображения обойдется примерно в сто рублей. Но если разместить его потом где-нибудь в интернете без согласия человека, то в конечном итоге можно заплатить в разы больше. В зависимости от обстоятельств за незаконное использование и распространение таких материалов предусмотрена административная, гражданская или уголовная ответственность, еще штраф — до двухсот тысяч рублей.

«Ответственность в данном случае несет платформа, в определенных случаях несет пользователь, который разместил эту фотографию. Здесь у нас будет ответственность за нарушение законодательства о персональных данных. Административная ответственность», — сказала юрист Наталья Кубасова.

Единого закона об интимных дипфейках у нас пока нет, юристы ориентируются на действующие разрозненные нормы. И решение суда касается конкретных случаев, а не самой технологии. Заблокированные сервисы при этом появляются снова. Поэтому технически создать провокационный снимок или видео по-прежнему может каждый желающий. Главное — осознавать последствия.

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