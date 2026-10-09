Житель Бурятии получил 300 тысяч рублей за падение с лестницы

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 22 0

Врачи диагностировали у мужчины тяжелые травмы.

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Жителю Бурятии присудили 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за тяжелые травмы, полученные при падении с лестницы на работе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Мужчина работал подсобным рабочим в компании, которая производит бетонные изделия для строительства. Он упал с лестницы во время выполнения своих обязанностей. После происшествия врачи диагностировали у него тяжелые травмы.

Суд обязал организацию выплатить пострадавшему компенсацию. Чтобы исполнить решение, пристав применил меры принудительного взыскания.

Банковские счета компании были арестованы. Кроме того, пристав запретил регистрационные действия с недвижимостью, принадлежащей работодателю.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тампере суд признал незаконным увольнение автомеханика, который получил больничный после смерти своей кошки. Компанию обязали выплатить около 40 тысяч евро — примерно 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщает Bild.

Питомец мужчины тяжело заболел, и его пришлось усыпить. Переживания после потери заставили работника обратиться к врачу, который освободил его от работы. Однако руководство мастерской отказалось принять больничный и потребовало либо вернуться к обязанностям, либо уволиться по собственному желанию.

Механик попытался выйти на работу, чтобы сохранить место. Но конфликт с начальством и психологическое давление помешали продолжить работу. В итоге его уволили за прогулы и предполагаемые угрозы руководителю.

Мужчина оспорил увольнение. Суд установил, что до расторжения договора работодатель не выносил ему предупреждений или выговоров, и признал решение компании незаконным.

Присужденная сумма включает компенсацию, оплату больничного и судебные издержки. Истец умер до оглашения вердикта, поэтому деньги войдут в его наследство. Компания попыталась обжаловать решение, однако апелляция не принесла результата.

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