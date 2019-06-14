Хоккеист Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко по-своему отпраздновал долгожданную победу родного клуба в главной игре сезона.

Хоккеист, которому принадлежит голевой пас в третьей заброшенной шайбе матча из четырех, уложил в Кубок своего новорожденного сына. Фотографии с третьим сыном известного хоккеиста, мирно спящим в Кубке Стэнли, появились 13 июня в Instagram-аккаунте супруги Тарасенко Яны.

Судя по снимкам, выложенным в социальной сети, спортсмен устроил целую фотосессию с престижной наградой, однако фото, на котором огромный кубок используется вместо колыбели, больше всех приглянулось пользователям.

Instagram @tarasenko.yana

Подписчики Тарасенко признали снимок очень милым. В комментариях под фотографией фолловеры поздравляли Владимира Тарасенко сразу с обоими достижениями.

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«Фото дня!!! Я бы назвал это — достигнутые цели))))»

«Двойной приз😍»

«Кубок Стэнли наш!»

«Поздравляю, третье поколение хоккеистов Тарасенко!!!» — радовались подписчики.

Instagram @arasenko.yana