Хоккеист Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли

, 6:42 Фото 18

Третий сын российского нападающего, родившийся менее недели назад, почти полностью поместился в самой престижной хоккейной награде.

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Фото, видео: Instagram @arasenko.yana

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Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко по-своему отпраздновал долгожданную победу родного клуба в главной игре сезона.

Хоккеист, которому принадлежит голевой пас в третьей заброшенной шайбе матча из четырех, уложил в Кубок своего новорожденного сына. Фотографии с третьим сыном известного хоккеиста, мирно спящим в Кубке Стэнли, появились 13 июня в Instagram-аккаунте супруги Тарасенко Яны.

Судя по снимкам, выложенным в социальной сети, спортсмен устроил целую фотосессию с престижной наградой, однако фото, на котором огромный кубок используется вместо колыбели, больше всех приглянулось пользователям.

Instagram @tarasenko.yana

Подписчики Тарасенко признали снимок очень милым. В комментариях под фотографией фолловеры поздравляли Владимира Тарасенко сразу с обоими достижениями.

Гороскоп на 14 июня: Козероги, остановитесь!

«Фото дня!!! Я бы назвал это — достигнутые цели))))»

«Двойной приз😍»

«Кубок Стэнли наш!»

«Поздравляю, третье поколение хоккеистов Тарасенко!!!» — радовались подписчики.

Instagram @arasenko.yana

«Сент-Луис» играет в НХЛ с 1967 года, и с тех пор четырежды выходил в финал. Все три первые попытки, которые случились в стартовых сезонах окончились поражениями — «блюзмены» дважды (1968, 1969) проиграли «Монреалю» и один раз (1970) — «Бостону». Спустя 49 лет, 13 июня 2019 года «Сент-Луис» смог вернуть долг «Брюинз» за то поражение. В седьмом матче серии «блюзмены» победили «Бостон» со счетом 4:1.

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