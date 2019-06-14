Строители соединили железнодорожные рельсы на Крымском мосту

Строители соединили звенья первого железнодорожного пути на Крымском мосту, сообщает РИА Новости. По нему в будущем начнут ходить составы с полуострова на материк. Финальные звенья 19-километровой колеи получили свои уникальные имена «Тамань» и «Керчь» соединились прямо под сводами арки моста.

По словам генерального директора компании-подрядчика строительства «Стройгазмонтаж», скоро состоится стыковка второго пути, который соединит Кубань с Крымом. Отмечается, что пути строятся с небольшим опережением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна дата запуска поездов по Крымскому мосту. По предварительным данным, первые составы с материка на полуостров и обратно пойдут в декабре 2019 года.