Запуск поездов по Крымскому мосту планируется на 9–10 декабря. При этом продажа билетов на поездки в Крым откроется уже в октябре — за 45 суток до запуска маршрутов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» Василия Назаряна.

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В первое время билеты на поезда будут продаваться в железнодорожных кассах. Чуть позднее появится возможность покупки через интернет. Цена пока не называется. Первые два поезда в декабре этого года отправятся по направлениям Симферополь — Москва и Севастополь — Санкт-Петербург. Перед началом курортного сезона в 2020 году запустятся еще 11 поездов.

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Маршруты свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию с Краснодаром, Екатеринбургом, Мурманском и рядом других городов России.

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