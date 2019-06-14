Обошел Рим и Париж: Петербург признали лучшим городом для туризма в Европе

Петербург признали лучшим туристическим городом Европы.

Северная столица стала лауреатом престижной премии World Travel Awards, которую еще называют туристическим «Оскаром».

За победу также боролись Париж, Амстердам, Барселона, Рим и Лондон. Город на Неве уже в пятый раз становится лауреатом этой мировой туристической премии в различных номинациях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экскурсоводов-иностранцев в Петербурге хотят лишить работы. Петербургским чиновникам не понравилось, что рассказывают о городе иностранные гиды. На китайском, корейском, вьетнамском можно ведь сочинять что угодно — свои не знают, чужие не поймут.

«Бомба!»: Голая Настя Каменских опубликовала эротическое фото в кровати