За Пушкина ответите! Экскурсоводов-иностранцев в Петербурге хотят лишить работы

, 6:14 Эфирная новость 77

Законодатели Северной столицы недовольны тем, как зарубежные гиды коверкают историю города на Неве.

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Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Даничев

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Петербургским чиновникам не понравилось, что рассказывают о городе иностранные гиды. На китайском, корейском, вьетнамском можно ведь сочинять что угодно — свои не знают, чужие не поймут.

И вот уже Пушкин — африканский посол, случайно оставшийся здесь жить. А сам город на Неве был основан еще до нашей эры, за двести лет до Рима, примерно, когда зарождалась цивилизация Майя.

Пешие туры традиционно стартуют с самого раннего утра. Десятки иностранных гидов рассказывают о памятниках Петропавловской крепости. Но совсем скоро таких групп может стать гораздо меньше: в Петербурге намерены запретить работать всем зарубежным экскурсоводам.

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