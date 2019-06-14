«Бомба!»: Голая Настя Каменских опубликовала эротическое фото в кровати

Украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала очередное «горячее» фото, на котором позирует перед подписчиками обнаженной. 32-летняя артистка потягивается, сидя на кровати спиной к камере.
«Поймал меня с утра мой мальчик», — написала под снимком Настя Каменских.
Армия поклонников певицы разделилась на два лагеря. Одни отметили точеную фигуру Насти Каменских. Другим же показалось, что подобные фото не предназначены для общественности и «попахивают» откровенной пошлостью.
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«Такой фигурой грех и не похвастаться»
«Осторожно, Настя, слишком горячо»
«Как пошло и низко, вы же леди!»
«Вот бы каждый муж так выставлял своих жен!», — пишут юзеры на странице Насти Каменских.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Потап долго скрывал отношения с Настей Каменских.