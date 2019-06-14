«Бомба!»: Голая Настя Каменских опубликовала эротическое фото в кровати

, 10:10 Фото 1 690

Украинская певица выложила в сеть новый «горячий» снимок.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала очередное «горячее» фото, на котором позирует перед подписчиками обнаженной. 32-летняя артистка потягивается, сидя на кровати спиной к камере.

Читайте также

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

«Поймал меня с утра мой мальчик», — написала под снимком Настя Каменских.

Армия поклонников певицы разделилась на два лагеря. Одни отметили точеную фигуру Насти Каменских. Другим же показалось, что подобные фото не предназначены для общественности и «попахивают» откровенной пошлостью.

Гороскоп на 14 июня: Козероги, остановитесь!

«Такой фигурой грех и не похвастаться»

«Осторожно, Настя, слишком горячо»

«Как пошло и низко, вы же леди!»

«Вот бы каждый муж так выставлял своих жен!», — пишут юзеры на странице Насти Каменских.

Instagram @kamenskux

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Потап долго скрывал отношения с Настей Каменских.

Читайте также

+17° Днём +26°
Ночью +14°
64.63
0.11 73.01
-0.03
Гороскоп на 14 июня: Козероги, остановитесь!

Последние новости

11:11
«Русь-матушка»: Ирина Пегова спела посреди полей Нижегородской области — видео
11:01
Путин: Один из главных приоритетов ШОС — борьба с терроризмом
10:42
«Ноги от ушей»: Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальной фигурой
10:30
Обошел Рим и Париж: Петербург признали лучшим городом для туризма в Европе
10:17
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
10:10
«Бомба!»: Голая Настя Каменских опубликовала эротическое фото в кровати
10:00
Потолок обрушился на парковке петербургского ТЦ «МЕГА Дыбенко» — фото
9:53
Саммит Шанхайской организации содружества начал свою работу в Бишкеке
9:43
«Шикарные ножки»: Арзамасова из «Папиных дочек» порадовала поклонников — фото
9:35
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Захара Селедкова
9:27
Акция «Свеча памяти» пройдет в Москве 22 июня
9:15
Самовольный захват территорий строителями в Петербурге — репортаж
8:59
Строители соединили железнодорожные рельсы на Крымском мосту
8:55
Тюрьму для ведьм выставили на продажу в Британии — фото
8:40
Что рассказал Константин Богомолов Ксении Собчак о своей личной жизни — видео
8:35
Пожар произошел в частном детском саду в Екатеринбурге — видео
8:25
Пьяный украинский военный расстрелял сослуживцев после ссоры, сообщили в ЛНР
8:13
На российских дорогах могут разрешить скорость 130 км/ч — видео
7:59
В России хотят ввести гибкий график по уходу за ребенком
7:52
Вновь разбито сердце? Названа причина неудач в личной жизни

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама