Снимок молодых Веры Алентовой и ее дочери Юлии Меньшовой выложили в сеть. Фотография, сделанная, предположительно, в конце 80-х — начале 90-х годов, появилась на фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram.

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«Юлия Меньшова с мамой», — написано в описании публикации.

Многие юзеры отметили, что обе актрисы — мать и дочь — весьма талантливы и красивы.

«Две звезды. Люблю обоих. Вера — эталон женственности. Юля — красавица, умница. Талантливые актрисы»

«Мама ничем от дочки не отличается, как сестра»

«Красивые женщины! Вера в молодости ничуть не уступает Юлии! Хорошие девчонки!», — пишут пользователи.

Instagram @@allapugachevaandherfamily

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Меньшова удивила поклонников новой стрижкой.