Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава устроила странные танцы посреди торгового зала магазина бытовой техники. 34-летняя актриса на своей странице в Instagram разместила видеоролик, на кадрах которого исполнила непонятные «вариации» под довольно известную мелодию.

«Никого нет дома», — коротко описала свои «выходки» Екатерина Варнава.

Стоит отметить, что за час видео посмотрели более 400 тысяч подписчиков, а количество комментариев исчисляется сотнями.

«Красотка на всю голову!»

«Чудо в перьях. Балдею»

«Варнава — красава!»

«Какая чудесная хулиганка!»

«На ваши танцы можно смотреть вечно!», — комментируют пользователи.

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