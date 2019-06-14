Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава устроила странные танцы посреди торгового зала магазина бытовой техники. 34-летняя актриса на своей странице в Instagram разместила видеоролик, на кадрах которого исполнила непонятные «вариации» под довольно известную мелодию.
«Никого нет дома», — коротко описала свои «выходки» Екатерина Варнава.
Стоит отметить, что за час видео посмотрели более 400 тысяч подписчиков, а количество комментариев исчисляется сотнями.
«Красотка на всю голову!»
«Чудо в перьях. Балдею»
«Варнава — красава!»
«Какая чудесная хулиганка!»
«На ваши танцы можно смотреть вечно!», — комментируют пользователи.
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