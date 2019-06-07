Участницы шоу Comedy Woman Екатерина Варнава и Екатерина Скулкина свели поклонников с ума соблазнительным танцем. На своих страницах в социальных сетях знаменитости опубликовали видеозапись, на которой зажигают на сцене в откровенных нарядах. Варнава танцует в черном боди, а Скулкина — в облегающем костюме из латекса.

Несмотря на то, что Варнава двигается более уверенно и сексуально, однозначной фавориткой пользователей сети стала Скулкина. Подписчики обратили внимание на ее грацию в движениях и отметили, что облегающий латексный наряд подчеркивает все достоинства ее фигуры. Не так давно звезда Comedy Woman начала худеть и уже сумела добиться потрясающих результатов. По мнению подписчиков, со своими «аппетитными» формами она явно выигрывает на фоне своей «худой» коллеги.

«Скулкина выглядит аппетитнее Варнавы».

«Пора менять секс-символа! Да-да, теперь это точно Вы».

«Это тот редкий случай, когда женщина с формами выглядит шикарнее худой длинноногой красотки!»

«Катя Скулкина в разы аппетитнее и сексуальнее Варнавы. Просто красотка!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исхудавшая Варнава раззадорила фанатов откровенным фото.