Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов убит в США

Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов трагически погиб в США, сообщает Los Angeles Times. По предварительным данным, спортсмен скончался в результате огнестрельного ранения.

Подозреваемый в убийстве Кольцова задержан. Он также может быть причастен к грабежам заправки и супермаркета.

В посольстве России в США «Интерфаксу» сообщили, что дипломаты дожидаются ответа от американских властей на запрос об обстоятельствах смерти спортсмена.

«Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям», — цитирует агентство собеседника.

Также российские дипломаты поддерживают связь с родственниками Дмитрия Кольцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях трагической гибели серфера, попавшего под скоростной «Метеор».