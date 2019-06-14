Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов убит в США

Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов трагически погиб в США, сообщает Los Angeles Times. По предварительным данным, спортсмен скончался в результате огнестрельного ранения.
Подозреваемый в убийстве Кольцова задержан. Он также может быть причастен к грабежам заправки и супермаркета.
В посольстве России в США «Интерфаксу» сообщили, что дипломаты дожидаются ответа от американских властей на запрос об обстоятельствах смерти спортсмена.
Также российские дипломаты поддерживают связь с родственниками Дмитрия Кольцова.
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