Как погиб прославленный серфер под «Метеором» в Петербурге — трагические кадры

, 23:42 Эксклюзивное видео 17

Многократному победителю соревнований по парусному спорту Артему Акимову было всего 18 лет.

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Фото, видео: Пятый канал

Многократный победитель соревнований по парусному спорту Артем Акимов трагически погиб в акватории Финского залива недалеко от Васильевского острова в Петербурге под налетевшим на него скоростным катером «Метеор» в понедельник, 27 мая. На леденящих кровь видеокадрах, оказавшихся в распоряжении телеканала 78.ru, очевидно, что 18-летний серфингист не видел надвигающейся угрозы из-за паруса, однако по непонятным причинам, капитан судна не свернул в сторону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Артем Акимов в прошлом году выиграл первенство Петербурга, а две недели назад одержал победу в Краснодаре, выиграл Ейский кубок. Молодой человек много тренировался, но несмотря на опыт, предположительно, нарушил правила техники безопасности и оказался на пути «Метеора».

Эта трагедия вновь заставила заговорить о пересмотре правил поведения на воде.

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