Гороскоп на 15 июня: Тельцы, время заниматься сексом!

Овны, поговорите со своей второй половиной по душам. Раки, распахните сердце для новой любви. Стрельцы, позвоните маме. Тельцы и Козероги — позаботьтесь о контрацепции заранее!

Овен — гороскоп на сегодня, 15 июня

Этот период ваших отношений требует внесения дополнительной ясности, Овны. Поговорите со своей второй половиной открыто и честно. Какие вещи являются ключевыми и священными для вас? Как вы видите свое совместное будущее? Сделайте хороший задел на будущее сегодня — и уже осенью ваши отношения выйдут совершенно на другой уровень.

Космический совет: поговорите со своей второй половиной по душам.

Телец — гороскоп на сегодня, 15 июня

Вы умеете говорить на языке любви, Тельцы? Как вы даете своим любимым знать, что они совершенно особенные для вас? Все, что вам надо сегодня — заняться любовью. Проникновенное общение в сочетании с физическим контактом сблизит вас с вашей пассией еще больше. Кроме того, вы узнаете, что ваша любовь обладает сверхъестественной способностью становиться все лучше и лучше.

Космический совет: займитесь сексом. В конце концов, это приятно.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 15 июня

Юлизнецы, для вас день станет не столько временем для любви, сколько возможностью перестать зацикливаться на прошлом. Иногда необходимо отпускать не только плохие, но и хорошие воспоминания — ваше сердце не безразмерно, а прошлое занимает в нем место, которое предназначено для будущего. И ни в коем случае не сравнивайте свой жизненный путь с опытом других людей!

Космический совет: отпустите прошлое.

Рак — гороскоп на сегодня, 15 июня

Распахните сердце для новой любви, Раки! Вселенная уже несет вам что-то совершенно особенное. Имейте в виду: могут снова напомнить о себе страхи и старые душевные раны. Но поддаваться им или нет — решать только вам. Звезды, кстати, советуют не поддаваться.

Космический совет: не поддавайтесь страхам и приготовьтесь к новому роману.

Лев — гороскоп на сегодня, 15 июня

Львы, вы знаете, какие качества совершенно не подходят идеальному спутнику жизни? Чувства вины и стыда, эмоциональный груз прошлого, бесконечные скелеты в шкафу. Немедленно избавляйтесь от этого — судьба дает вам шанс сделать это здесь и сейчас. Перестаньте прятать свои проблемы в дальний угол сознания — научитесь бороться с ними. Общение с близким и дорогим человеком поможет вам в этом.

Космический совет: поговорите с близкими о ваших проблемах, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Дева — гороскоп на сегодня, 15 июня

Девы, судьба приготовила для вас головокружительный опыт. Вы встретите кого-то, кто знает все ваши слабые места и умеет пользоваться ими так, чтобы у вас каждый раз дрожали колени. Звучит как начало идеального романа! Однако не спешите бросаться в него с головой. Убедитесь, что вы твердо стоите на земле и трезво оцениваете ситуацию.

Космический совет: не принимайте импульсивных решений.

Весы — гороскоп сегодня, 15 июня

Общение. Это все, что нужно Весам сегодня. Не бойтесь начинать разговор и будьте искренни. В общении со своей второй половиной перестаньте уходить от ответа с фразами типа «давай посмотрим» или «может быть». Вы уже знаете, чего вам хочется. Говорите об этом прямо.

Космический совет: максимально четко обозначайте свою позицию в любых диалогах.

Скорпион — гороскоп сегодня, 15 июня

Жизнь — это больше, чем работа и зарплата. Пора бы это понять, Скорпионы. Прислушайтесь: чего просит ваша душа? Многие из вас поймут, что их истинная жизненная цель в том, чтобы делиться своими духовными знаниями с миром. Задумайтесь о том, чтобы посвятить жизнь своему предназначению, а не «приличной работе».

Космический совет: подумайте о том, чего вам действительно хочется от жизни.

Стрелец — гороскоп сегодня, 15 июня

Стрельцы, то, на что вы надеялись и молились, вот-вот станет реальностью. Стрессу в этот день буквально нет места! Проявите любовь ко всем, кто что-то значит для вас. Скажет коллеге, который много раз помогал вам, как вы ему благодарны. Позвоните маме и скажите, что вы бы не были тем кто вы есть без ее поддержки. Откройте душу — и исполнение мечтаний не заставит себя ждать.

Космический совет: проявите любовь ко всем, кто что-то значит для вас.

Козерог — гороскоп сегодня, 15 июня

Вселенная готовит для вас идеальный роман, Козероги. Не позволяйте никаким мелочам встать на пути вашего блаженства. Самое время для экспериментов — в том числе и сексуальных. Стрелы Амура заставят ваши щеки покраснеть — но это только добавит пикантности ситуации.

Космический совет: скажите «нет» стеснению.

Водолей — гороскоп сегодня, 15 июня

Вещи могут быть или не быть идеальными, но в этот раз они точно будут таковыми. Ваш внутренний йог нашел для вас путь к гармонии с миром. Следуйте его советам, и вы получите сдвиг в своей внешней реальности. Звезды также советуют посвятить время творчеству, чтобы найти гармонию с собой.

Космический совет: займитесь творчеством.

Рыбы — гороскоп сегодня, 15 июня

Чтобы стать тем, кем хочется, необходимы терпение и железная воля. Сдайтесь, Рыбы! Звезды не знают, что это за темная магия, но если вы будете плыть по течению — достигнете своей цели с куда большей вероятностью. Если что-то идет не так — берите в руки законодательные документы. Обратитесь за помощью к адвокату, если потребуется.

Космический совет: если что-то идет не так — берите в руки законодательные документы.

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