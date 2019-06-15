Гороскоп на 15 июня: Тельцы, время заниматься сексом!

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Звезды объявили 15 июня днем любви. Для кого-то этот день станет временем объяснений со своей второй половиной, а для кого-то обернется жарким постельным марафоном.

Овен Телец
Близнецы Рак
Лев Дева
Весы Скорпион
Стрелец Козерог
Водолей Рыбы

Овны, поговорите со своей второй половиной по душам. Раки, распахните сердце для новой любви. Стрельцы, позвоните маме. Тельцы и Козероги — позаботьтесь о контрацепции заранее!

Овен — гороскоп на сегодня, 15 июня

Этот период ваших отношений требует внесения дополнительной ясности, Овны. Поговорите со своей второй половиной открыто и честно. Какие вещи являются ключевыми и священными для вас? Как вы видите свое совместное будущее? Сделайте хороший задел на будущее сегодня — и уже осенью ваши отношения выйдут совершенно на другой уровень.

Космический совет: поговорите со своей второй половиной по душам.

Телец — гороскоп на сегодня, 15 июня

Вы умеете говорить на языке любви, Тельцы? Как вы даете своим любимым знать, что они совершенно особенные для вас? Все, что вам надо сегодня — заняться любовью. Проникновенное общение в сочетании с физическим контактом сблизит вас с вашей пассией еще больше. Кроме того, вы узнаете, что ваша любовь обладает сверхъестественной способностью становиться все лучше и лучше.

Космический совет: займитесь сексом. В конце концов, это приятно.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 15 июня

Юлизнецы, для вас день станет не столько временем для любви, сколько возможностью перестать зацикливаться на прошлом. Иногда необходимо отпускать не только плохие, но и хорошие воспоминания — ваше сердце не безразмерно, а прошлое занимает в нем место, которое предназначено для будущего. И ни в коем случае не сравнивайте свой жизненный путь с опытом других людей!

Космический совет: отпустите прошлое.

Рак — гороскоп на сегодня, 15 июня

Распахните сердце для новой любви, Раки! Вселенная уже несет вам что-то совершенно особенное. Имейте в виду: могут снова напомнить о себе страхи и старые душевные раны. Но поддаваться им или нет — решать только вам. Звезды, кстати, советуют не поддаваться.

Космический совет: не поддавайтесь страхам и приготовьтесь к новому роману.

Лев — гороскоп на сегодня, 15 июня

Львы, вы знаете, какие качества совершенно не подходят идеальному спутнику жизни? Чувства вины и стыда, эмоциональный груз прошлого, бесконечные скелеты в шкафу. Немедленно избавляйтесь от этого — судьба дает вам шанс сделать это здесь и сейчас. Перестаньте прятать свои проблемы в дальний угол сознания — научитесь бороться с ними. Общение с близким и дорогим человеком поможет вам в этом.

Космический совет: поговорите с близкими о ваших проблемах, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Дева — гороскоп на сегодня, 15 июня

Девы, судьба приготовила для вас головокружительный опыт. Вы встретите кого-то, кто знает все ваши слабые места и умеет пользоваться ими так, чтобы у вас каждый раз дрожали колени. Звучит как начало идеального романа! Однако не спешите бросаться в него с головой. Убедитесь, что вы твердо стоите на земле и трезво оцениваете ситуацию.

Космический совет: не принимайте импульсивных решений.

Весы — гороскоп сегодня, 15 июня

Общение. Это все, что нужно Весам сегодня. Не бойтесь начинать разговор и будьте искренни. В общении со своей второй половиной перестаньте уходить от ответа с фразами типа «давай посмотрим» или «может быть». Вы уже знаете, чего вам хочется. Говорите об этом прямо.

Космический совет: максимально четко обозначайте свою позицию в любых диалогах.

Скорпион — гороскоп сегодня, 15 июня

Жизнь — это больше, чем работа и зарплата. Пора бы это понять, Скорпионы. Прислушайтесь: чего просит ваша душа? Многие из вас поймут, что их истинная жизненная цель в том, чтобы делиться своими духовными знаниями с миром. Задумайтесь о том, чтобы посвятить жизнь своему предназначению, а не «приличной работе».

Космический совет: подумайте о том, чего вам действительно хочется от жизни.

Стрелец — гороскоп сегодня, 15 июня

Стрельцы, то, на что вы надеялись и молились, вот-вот станет реальностью. Стрессу в этот день буквально нет места! Проявите любовь ко всем, кто что-то значит для вас. Скажет коллеге, который много раз помогал вам, как вы ему благодарны. Позвоните маме и скажите, что вы бы не были тем кто вы есть без ее поддержки. Откройте душу — и исполнение мечтаний не заставит себя ждать.

Космический совет: проявите любовь ко всем, кто что-то значит для вас.

Козерог — гороскоп сегодня, 15 июня

Вселенная готовит для вас идеальный роман, Козероги. Не позволяйте никаким мелочам встать на пути вашего блаженства. Самое время для экспериментов — в том числе и сексуальных. Стрелы Амура заставят ваши щеки покраснеть — но это только добавит пикантности ситуации.

Космический совет: скажите «нет» стеснению.

Водолей — гороскоп сегодня, 15 июня

Вещи могут быть или не быть идеальными, но в этот раз они точно будут таковыми. Ваш внутренний йог нашел для вас путь к гармонии с миром. Следуйте его советам, и вы получите сдвиг в своей внешней реальности. Звезды также советуют посвятить время творчеству, чтобы найти гармонию с собой.

Космический совет: займитесь творчеством.

Рыбы — гороскоп сегодня, 15 июня

Чтобы стать тем, кем хочется, необходимы терпение и железная воля. Сдайтесь, Рыбы! Звезды не знают, что это за темная магия, но если вы будете плыть по течению — достигнете своей цели с куда большей вероятностью. Если что-то идет не так — берите в руки законодательные документы. Обратитесь за помощью к адвокату, если потребуется.

Космический совет: если что-то идет не так — берите в руки законодательные документы.

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