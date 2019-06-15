Фото: Звезда «Султана моего сердца» отметила годовщину выхода сериала

Александра Никифорова поздравила своих подписчиков с годовщиной сериала, который принес ей международную известность. О маленьком юбилее звезда «Султана моего сердца» рассказала на своей странице в Instagram.

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Как пояснила Никифорова, сериал вышел год назад в оригинале — на турецком языке и турецком же телевидении. В России проект впервые был показан на полгода позже. Однако многие российские зрители к моменту официальной премьеры уже, как оказалось, посмотрели «Султана моего сердца».

«Многие наши соотечественники умудрились посмотреть сериал еще летом на турецком (!) языке без дубляжа!», — поразилась актриса.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

В комментариях поклонники признались, что за творчеством любимой артистки готовы следить на любых языках мира. Кроме того, зрители поблагодарили Никифорову за то, что она «подарила им сказку», которую они смотрели с невероятным удовольствием.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда сериала «Султан моего сердца» сразила фанатов летним фото.