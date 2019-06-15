«Красиво, технично, современно»: Аделина Сотникова показала импровизацию на льду

Российская фигуристка Аделина Сотникова порадовала фанатов красивой импровизацией на льду. 22-летняя олимпийская чемпионка опубликовала в Instagram видео, где она танцует под музыку Билли Айлиш «Плохой парень».

«Включила музыку-сымпровизировала-понравилось-выложила. P.S Лучшее место где можно делать все что мне хочется — это лед», — написала спортсменка и в очередной раз призналась в любви фигурному катанию (сохранена пунктуация автора — Прим. ред).

Поклонникам танец очень понравился. И правда, не скажешь, что это импровизация. Все выполнено так, будто Аделина долго репетировала.

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«Красиво, технично, современно», — написали фолловеры.

Фанаты российской фигуристки также спросили Аделину, будет ли она еще выступать. На этот вопрос спортсменка пока не ответила.

Аделина Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Заслуженный мастер спорта России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники не узнали Аделину Сотникову с новой прической.