Названы первые российские города, где появятся сети 5G

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, пишут РИА Новости.

Эти города выбраны не случайно, так как в них наибольший спрос на мобильную связь и интернет. Вызван он высокой плотностью соединений в сфере автономных, интеллектуальных вещей. В городах-миллионниках требуется скорость и безотказность, низкая задержка соединений, отметил Акимов.

По его словам, первый город в России с сетью 5G появится в 2021 году. К этому времени решится вопрос с диапазонами радиочастот.

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5G — это название пятого поколения мобильной связи, которое сменит 3G и 4G. Внедрение 5G приведет к значительному увеличению скорости передачи данных. Во время предварительного исследования скорость достигала 25,3 Гбит/с.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКонтакте и DonorSearch запустили сервис для поиска доноров в разных городах.