ВКонтакте и DonorSearch запустили сервис для поиска доноров в разных городах

Акция доступна жителям всех городов России и призвана привлечь внимание общества к проблемам донорства. Совместно с проектом DonorSearch.org ВКонтакте запускает тест, пройдя который пользователи соцсети смогут опубликовать данные о своей группе крови.

Это событие приурочено ко всемирному Дню Донора, который отмечается 14 июня. Именно в этот день 149 лет назад родился австрийский врач и иммунолог Карл Ландштайнер, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.

Также в ходе акции «День донора» будет выбран самый отзывчивый город в России. Он будет объявлен 21 июня в официальном сообществе проекта. Для того, чтобы поддержать свой город, необходимо указать в сервисе данные о своей группе крови, а также поделиться результатами на своей странице с хештегом наподобие #МояКровьТечетВСанктПетербурге (указать свой город).

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