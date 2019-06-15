По факту драки в Чемодановке возбуждено уголовное дело по статье об убийстве

Массовая драка произошла в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вечером в четверг, 13 июня. В результате потасовки один человек скончался и еще несколько пострадали, сообщают «Известия». По данным УМВД, конфликт произошел на бытовой почве. Сейчас в полицию доставлены 174 человека, трое из них задержаны.

По факту драки в Пензенской области возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктами «ж, и» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений», части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и пунктов «а, ж, и» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушения на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений».

На данный момент проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов убит в США. По предварительным данным, спортсмен скончался в результате огнестрельного ранения.