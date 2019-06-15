Юлия Барановская рассказала, чем увлекаются ее дети

Телеведущая Юлия Барановская в эфире на «Русском радио» рассказала об увлечениях своих детей. Женщина воспитывает двух сыновей и дочку, отцом которых является футболист Андрей Аршавин, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Старшего сына Артема, по словам Барановской, можно полностью назвать творческой личностью. Он любит танцы, музыку и театр. С трехлетнего возраста занимался в драматической студии в Лондоне, а после переезда в Москву начал ходить в студию «Непоседы».

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Младший сын Арсений больше тяготеет к спорту. Он даже еще ходить не умел, но уже тянулся к мячику. Сейчас мальчик с удовольствием занимается футболом.

Дочка Яна в раннем возрасте увлеклась теннисом. Барановская привела девочку на корт в трехлетнем возрасте, но в шесть лет дочь заявила, что хочет танцевать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики разглядели на фото Юлии Барановской «сделанные» губы.