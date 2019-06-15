Кто она? Принца Гарри обвинили в изменах Меган Маркл

Вот уже третий год поклонники наблюдают за развитием отношений принца Гарри и Меган Маркл. Роман между ними завязался еще в 2016 году, однако только сейчас стали известны некоторые подробности.

В книге Анжелы Левайн о королевской семье сообщается, что после встречи с американской актрисой принц не перестал заглядываться на девушек и даже увлекся моделью Сарой Энн Маклин. Герцог был настолько очарован красавицей, что стал ей писать романтические сообщения и приглашал на свидания втайне от Меган Маркл, пишет Starhit.

Спустя три месяца герцог понял, что у него нет ничего общего с Маклин, и решил публично сообщить о своих чувствах к Меган Маркл. В то время актриса даже не догадывалась о тайной интрижке Гарри и с радостью согласилась стать женой принца.

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Сейчас Гарри и Меган стали родителями. В мае у них родился наследник принц Арчи. Они занимаются воспитанием малыша и, чтобы упростить свой семейный быт, даже решили разделить домашние обязанности. Как ранее сообщал 5-tv.ru, герцог и герцогиня Сассекские договорились, как разделят обязанности по уходу за их сыном Арчи.