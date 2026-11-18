Кристен Стюарт хотят видеть в роли злодейки в новом фильме про Джеймса Бонда

Американская актриса Кристен Стюарт может исполнить роль антагонистки в новом фильме про Джеймса Бонда. Неожиданную кандидатуру на роль злодейки предложили поклонники «Сумерек», мечтающие увидеть в одном фильме бывших партнеров по вампирской саге — Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, которому досталась роль агента 007. Об этом сообщает Variety.

Издание обратило внимание на активность фанатов «Сумерек»: они буквально засыпали обсуждения предложениями пригласить Стюарт, чтобы устроить своеобразный кроссовер двух известных киновселенных.

Идея выглядит особенно любопытно на фоне прошлого экранного тандема актеров. В «Сумерках» Паттинсон и Стюарт сыграли Эдварда Каллена и Беллу Свон — центральную пару истории о вампирах. Теперь поклонники предлагают поменять привычные роли: Паттинсону предстоит спасать мир в образе британского суперагента, а его бывшая экранная возлюбленная могла бы превратиться в опасную противницу.

Кандидаты на роль злодея

Впрочем, Стюарт — далеко не единственная знаменитость, которую издание рассматривает в качестве потенциального злодея. В список из 22 актеров также попали Анджелина Джоли, Киллиан Мерфи, Брэд Питт, Том Хиддлстон и Тимоти Шаламе и другие.

Журнал отмечает, что противостояние с ярким антагонистом — одна из важнейших составляющих успеха бондианы. Главным врагом агента 007 может оказаться кто угодно: от технологического гения, перешедшего на темную сторону, до предателя-шпиона или наследницы могущественной империи, владеющей оружием массового поражения.

Особое внимание в публикации уделили Ризу Ахмеду. Актер, известный по фильму «Звук металла», в котором сыграл музыканта, постепенно теряющего слух, по мнению издания, способен воплотить на экране хладнокровного и расчетливого противника. Его опыт в озвучивании и технологии захвата движения также может пригодиться для создания необычного экранного злодея.

Ранее в октябре компания Amazon MGM официально объявила о назначении Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда. Актер сменит Дэниела Крейга, который играл знаменитого шпиона с 2006 по 2021 год. Последней картиной с его участием стала лента «Не время умирать», вышедшая в 2021 году.

Предстоящий фильм снимет режиссер Дени Вильнев. Пока создатели не раскрыли, кто станет главной противницей или противником нового агента 007. Поэтому кандидатура Стюарт остается лишь фанатским предложением, а не подтвержденным кастинговым решением. Роберт Паттинсон же станет седьмым официальным Бондом.

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