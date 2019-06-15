Жители Мурманской области приняли активное участие в акции «Всероссийский день посадки леса». Они уже приступили к посадке саженцев сосны на территории Мончегорского лесничества, которые сильно пострадали в результате пожаров. Всего в ходе акций планируется восстановить пять гектаров леса.

Вместе с волонтерами в акции принял участие глава Мурманской области Андрей Чибис.

«Самое главное — когда люди занимаются восстановлением леса, то вряд ли у кого-то возникнет мысль зажечь костер бросить и уйти, вряд ли у кого-то возникнет мысль прийти на пикник с семьей и друзьями, вывалить мусор и уйти спокойно. Когда ты своими руками в лесу что-то делаешь, то ты к этому лесу относишься по-другому, к своей земле по-другому относишься — в этом замысел акции и в этом моя идея находиться здесь», — отметил врио губернатора региона.

Всероссийский день посадки леса проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Общественная акция направлена на воспитание бережного отношения к природе и привлечение внимание жителей России к экологическим проблемам.

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