«Эээээ»: Видео очень содержательного интервью Диего Марадоны

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Знаменитый аргентинский футболист не смог сказать ни слова на вопрос об уровне мексиканской лиги.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @ESPNFC

Крайне «многословное» интервью аргентинского футболиста Диего Марадоны появилось в Twitter ESPN FC. На кадрах испанские журналисты задают вопрос Марадоне о его мнении по поводу уровня мексиканской лиги по футболу. Диего даже выдерживает некоторую паузу, после чего выдает протяжное: «Эээээ».

На этому, судя по всему, интервью заканчивается.

Диего Марадона — легенда аргентинского футбола. Он был признан лучшим футболистом XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6% голосов. Кроме этого Диего известен своим буйным нравом и нередко попадал в неприятные ситуации.

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