Диего Марадона арестован в Буэнос-Айресе

Живая легенда аргентинского футбола Диего Марадона задержан в аэропорту Буэнос-Айреса 22 мая, передает RT.

Прибывшего из Мексики 58-летнего аргентинца встретили полицейские и сообщили об аресте по иску его бывшей девушки Росио Оливы, требующей от звезды почти 6,5 миллиона долларов.

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Олива и Марадона встречались шесть лет — с 2012 по 2018 годы. Теперь бывшая спутница экс-футболиста требует компенсацию. Первые слушания по делу назначены на 13 июня.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о преследовании Марадоны мексиканскими властями за критику Трампа и поддержку Мадуро.