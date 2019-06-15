Четыре года со дня смерти: Ольга Орлова опубликовала редкие фото Жанны Фриске

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Экс-солистка группы «Блестящие» была очень дружна с ушедшей в 2015 году певицей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @olgaorlova1311

Ольга Орлова поделилась редкими совместными фотографиями с Жанной Фриске в сторис Instagram. Четыре года назад 15 июня певица умерла после продолжительной борьбы с онкологией. Ольга написала трогательное стихотворение в память о близкой подруге, сопроводив его фото, на котором девушки улыбаются.

«Гда моя печаль не даст опять уснуть,
Как Ангел за спиной, прошу: со мной побудь.
Согрей меня теплом и снова дай огня. 
Укрой своим крылом, ты с неба береги меня», - написала Орлова.

Instagram @olgaorlova1311

Ольга до сих пор поддерживает связь с родителями Орловой и признается, что не может удалить ее номер из мобильного.

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Фриске на протяжении долгого времени боролась с агрессивной формой онкологического заболевания мозга. У певицы была обнаружена глиобластома. Лечение на родине и заграницей не помогло. Жанна скончалась 15 июня 2015 года. У нее остался сын Платон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как так вышло, что шестилетний сын Жанны Фриске остался без наследства?

Четыре года со дня смерти: Ольга Орлова опубликовала редкие фото Жанны Фриске

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