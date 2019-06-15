Четыре года со дня смерти: Ольга Орлова опубликовала редкие фото Жанны Фриске

Ольга Орлова поделилась редкими совместными фотографиями с Жанной Фриске в сторис Instagram. Четыре года назад 15 июня певица умерла после продолжительной борьбы с онкологией. Ольга написала трогательное стихотворение в память о близкой подруге, сопроводив его фото, на котором девушки улыбаются.

«Гда моя печаль не даст опять уснуть,

Как Ангел за спиной, прошу: со мной побудь.

Согрей меня теплом и снова дай огня.

Укрой своим крылом, ты с неба береги меня», - написала Орлова.

Instagram @olgaorlova1311

Ольга до сих пор поддерживает связь с родителями Орловой и признается, что не может удалить ее номер из мобильного.

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Фриске на протяжении долгого времени боролась с агрессивной формой онкологического заболевания мозга. У певицы была обнаружена глиобластома. Лечение на родине и заграницей не помогло. Жанна скончалась 15 июня 2015 года. У нее остался сын Платон.

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